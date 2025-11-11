Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyerek futbol hayatını sürdüren tarihin en golcü oyuncusu Cristiano Ronaldo, katıldığı bir etkinlikte emeklilik kararını duyurdu.

RONALDO: 'BİR, İKİ YIL SONRA FUTBOLU BIRAKACAĞIM'

Futbolda zamanının çok hızlı geçtiğini belirten 40 yaşındaki Portekizli yıldız, "Yakında futbolu bırakacağım, yani 10 yıl sonra. Hayır, şaka yapıyorum. Şu an sadece yaşananlardan keyif almaya bakıyorum. Biliyorsunuz, belli bir yaşa geldiğinizde futbolda zaman çok hızlı geçer. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Gol atıyorum, fiziksel açıdan iyi durumdayım. Milli takımda da gayet iyi iş çıkarıyorum. Ama dürüst olmak zorundayım, bir veya iki yıl sonra futbolu bırakacağım." dedi.

'2026 DÜNYA KUPASI SON TURNUVAM OLACAK'

2026 Dünya Kupası ile ilgili yöneltilen soruyu da cevaplayan Ronaldo, "2026 Dünya Kupası benim son turnuvam olacak; çünkü 41 yaşında olacağım. Futbola her şeyimi verdim. 25 yıldır bu oyunu oynuyorum. Kulüp kariyerimde de milli takım kariyerimde de birçok rekor kırdım. Çok gururluyum. O zaman anın tadını çıkaralım, anı yaşayalım." ifadelerini kullandı.