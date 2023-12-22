Ronaldo şov yaptı, gol krallığında zirveye yükseldi

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 18. haftasında evinde Al Ettifaq'ı konuk etti.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Al Nassr, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 43'te Alex Telles, 59'da Brozovic ve 73'te penaltıdan Cristiano Ronaldo attı.

Konuk ekibin tek golü 85'te Kuwaykibi'den geldi.

Bu sonuçla Al Nassr, puanını 40 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Al Ettifaq ise 24 puanla 8. sırada yer aldı.

RONALDO ZİRVEYE ÇIKTI

Mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Ronaldo, gol krallığı yarışında 16 gollü Mitrovic'i geride bıraktı.

17 golle zirveye yerleşti.