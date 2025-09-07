Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ermenistan karşısında iki gol atan Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla 140 gole ulaştı ve zirvedeki yerini perçinledi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün gece 6 maç oynandı. F Grubu mücadelesinde Ermenistan, Portekiz'i konuk etti.

10. dakikada Joao Felix'le öne geçen Portekiz, 21. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0

Joao Cancelo 32. dakikada ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Portekiz soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan Portekiz, 46. dakikada Ronaldo ve 62. dakika Joao Felix'in kaydettiği gollerle maçı 5-0 kazandı.

Edin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attıEdin Dzeko durmuyor! Gollerini yine attı

Ermenistan karşısında 220. milli maçına çıkan 40 yaşındaki yıldız oyuncu, Portekiz formasıyla 140 gole ulaştı.

Milli takımlarda en çok atan futbolcular listesi şöyle:

1) Cristiano Ronaldo (Portekiz): 220 maç/140 gol

2) Lionel Messi (Arjantin): 194 maç/114 gol

3) Ali Daei (İran): 148 maç/108 gol

4) Sunil Chhetri (Hindistan): 154 maç/95 gol

5) Mokhtar Dahari (Malezya): 142 maç/89 gol

5) Romelu Lukaku (Bekçika): 124 maç/89 gol

