Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün gece 6 maç oynandı. F Grubu mücadelesinde Ermenistan, Portekiz'i konuk etti.

10. dakikada Joao Felix'le öne geçen Portekiz, 21. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0

Joao Cancelo 32. dakikada ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Portekiz soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğü bırakmayan Portekiz, 46. dakikada Ronaldo ve 62. dakika Joao Felix'in kaydettiği gollerle maçı 5-0 kazandı.

Ermenistan karşısında 220. milli maçına çıkan 40 yaşındaki yıldız oyuncu, Portekiz formasıyla 140 gole ulaştı.

Milli takımlarda en çok atan futbolcular listesi şöyle:

1) Cristiano Ronaldo (Portekiz): 220 maç/140 gol

2) Lionel Messi (Arjantin): 194 maç/114 gol

3) Ali Daei (İran): 148 maç/108 gol

4) Sunil Chhetri (Hindistan): 154 maç/95 gol

5) Mokhtar Dahari (Malezya): 142 maç/89 gol

5) Romelu Lukaku (Bekçika): 124 maç/89 gol