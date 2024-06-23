Ronaldo'nun oğlunun neden Almanya forması giydiği ortaya çıktı

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr., bu hafta başında 14. doğum günü için çekilen bir videoda pembe Almanya formasını giyerken görülmüştü.

Herkes şaşırmıştı.

Portekiz'in milli kahramanının oğlu neden Almanya forması giydiği ortaya çıktı.

Bu sorunun cevabını dünkü Portekiz Türkiye maçını tribünden izleyen Ronaldo'nun eşi Georgina Rodríguez verdi.

"Cristiano Jr.'ın forma toplama merakı var. Bir forma koleksiyoncusu o. Babasından hep forma istiyor. Evinde pek çok farklı forma bulunuyor. Bunlara şu anda Almanya'da tükenen pembe Alman Milli Takım forması da dahil. Alman arkadaşlarında bile bu forma yok. Onları kıskandırmak için giydi o formayı."