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Georgina Rodriguez'den Portekiz teknik direktörüne eleştiri

Portekiz'de Ronaldo'nun yedek kalmasına sevgilisi Georgina Rodriguez'den eleştiri geldi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:59
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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Portekiz teknik direktörüne eleştiri

Georgina Rodriguez'den Portekiz teknik direktörüne eleştiri
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Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Portekiz'in 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin  ardından teknik direktör Fernando Santos'u sosyal medyada eleştirdi. 

Ronaldo’nun Fas karşısında yedek kalmasının çok büyük bir hava olduğunu savunan Rodriguez, "Bugün arkadaşın ve koçun yanlış karar verdi. Hakkında bu kadar çok hayranlık ve saygı duyduğun o arkadaş, sen oyuna girdiğinde her şeyin nasıl değiştiğini gördü ama artık çok geçti.

Dünyanın en iyi oyuncusunu, onun en güçlü silahını hafife alamazsınız. Hak etmeyen biri için de ayağa kalkamazsınız. Hayat bize dersler veriyor. Bugün kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız," dedi.

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