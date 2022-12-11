Georgina Rodriguez'den Portekiz teknik direktörüne eleştiri

Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Portekiz'in 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos'u sosyal medyada eleştirdi.

Ronaldo’nun Fas karşısında yedek kalmasının çok büyük bir hava olduğunu savunan Rodriguez, "Bugün arkadaşın ve koçun yanlış karar verdi. Hakkında bu kadar çok hayranlık ve saygı duyduğun o arkadaş, sen oyuna girdiğinde her şeyin nasıl değiştiğini gördü ama artık çok geçti.

Dünyanın en iyi oyuncusunu, onun en güçlü silahını hafife alamazsınız. Hak etmeyen biri için de ayağa kalkamazsınız. Hayat bize dersler veriyor. Bugün kaybetmedik, öğrendik. Cristiano, sana hayranız," dedi.