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Ronaldo'yu küstüren Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü

Ronaldo ile yaşadığı sürtüşme sonrasında Portekizli yıldızı kadro dışı bırakan Manchester United Teknik Direktörü ten Hag, yeni formasıyla ilk golünü atan Hollandalı futbolcu Weghorst'u yere göğe sığdıramadı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:25
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Ronaldo'yu dövdü Weghorst'u övdü

Ronaldo'yu küstüren Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü
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İngiltere basınına konuşan Hollandalı teknik direktör, Manchester United'ın Nottingham Forest'ı deplasmanda 3-0 yendiği İngiltere Lig Kupası yarı final ilk ayağında Weghorst'un, İngiltere temsilcisi adına ilk golünü atmasına çok sevindiğini söyledi.
WEGHORST ÖVGÜSÜ
Hollandalı santrforun Nottingham Forest karşısındaki performansını değerlendiren Ten Hag, "Weghorst'un gol atması, öz güveni için önemliydi ve onu da başardı. Forvetler gol için sahaya çıkar ve bunu başaramadıklarında mutlu olmazlar." dedi.
"HARİKA İŞLER ÇIKARDI"
Weghorst'un forma giydiği iki lig maçında gol atamamasına rağmen Manchester United için sahada çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Ten Hag, "Crystal Palace ve Arsenal maçlarında presi, hedefe yönelik oyunu ve doğru hareketleriyle Weghorst, sahada harika işler çıkardı. Palace maçında Bruno Fernandes'in golünde ön direğe yaptığı doğru hareketlenmeyle pozisyona büyük katkı sağladı. Arsenal karşılaşmasında yaptığı koşuyla stoperi kendine çekti ve Marcus Rashford'un gol atmasını sağladı." ifadelerini kullandı.
Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralanan Weghorst'un sözleşmesi, kulübü tarafından erken sonlandırılmış ve Hollandalı forvet, 14 Ocak'ta Manchester United'a kiralanmıştı. Siyah-beyazlılarda 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetmişti.

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Hamit Seki
26.01.2023 14:35
Yandaş gazeteci de olsa muhalif gazeteci de olsa bu olaya bu davranışı değişmeyen tüm polisleri tebrik etmeli, ülkede buna ihtiyaç var. Tarafsız devlet memuru Allah'ın sevdiği kuldur.  
 
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