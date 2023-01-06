﻿Röntgenci CEO tutuklandı

İsmi bilinmeyen bir kadın, yetkililere pastane tuvaletinde gözetlendiğine dair ihbarda bulundu.

SeaDrone adlı bir Silikon Vadisi girişiminin CEO'su olan 35 yaşındaki Eduardo Moreno, pazartesi günü Mountain View polisi tarafından gözaltına alındı.

Polis teşkilatının basın bildirisine göre Moreno, Panera Bread'in kadınlar tuvaletine girmek ve kafasını dolu kabinlerden birinin altından içeri uzatmakla suçlanıyor.

Independent'ın haberine göre polis, kabindeki kadından olayı anlatan bir 911 çağrısı aldı.

Basın bildirisinde "Kadın adama bağırdı, adam da tuvaletten ve restorandan kaçtı" ifadeleri kullanıldı.

Olay yerinden kaçan Moreno'nun fotoğrafını çekmeye çalışan kadın, Moreno tarafından telefonunun kapadığını ve yere itildiğini belirtti.

SANTA CLARA HAPİSHANESİ'NE GÖNDERİLDİ

Polis raporuna göre Moreno, gömleğini çıkarırken ve bir çite tırmanırken görüldü. Daha sonra Panera'ya geri döndüğü ve burada çevredekiler tarafından yakalandığı ve devriye memurları gelene kadar tutulduğu bildirildi.

Kadın, Moreno'yu tuvalette kendisini taciz eden adam olarak teşhis etti. Daha sonra gözaltına alınan Moreno, hırsızlık ve röntgencilik yasal suçlamalarıyla Santa Clara İlçe Hapishanesi'ne gönderildi.

BAŞKA MAĞDURLAR DA OLABİLİR

Dedektifler yaptıkları açıklamada, Moreno'nun başka kişileri de röntgenlemiş olabileceğinden şüphelendiklerini ve varsa mağdurların ortaya çıkmasını istediklerini söyledi. Ek bilgi sahibi olanların [email protected] adresinden dedektif Josh Gould'la irtibata geçmeleri isteniyor.

Moreno'nun şirketi SeaDrone, internet sitesine göre gemi gövdelerini incelemek için sualtı droneları kullanıyor.