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Türk bayrağını röportaj sırasında odadan kim kaldırdı? CHP'li Elçi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, Barzani'nin kanalına verdiği röportaj sırasında Türk bayraklarının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 09:15
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Röportaj sırasında Türk bayrağını odadan kim kaldırdı? CHP'li Elçi açıkladı

Türk bayrağını röportaj sırasında odadan kim kaldırdı? CHP'li Elçi açıkladı
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CHP Genel Başkanı Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin partisinin genel merkezinde BarRudaw'a verdiği röportaj tartışmaları da beraberinde getirdi. Nuşirevan Elçi'nin röportajı verdiği CHP'nin basın odasında Türk bayraklarını kaldırttığı iddia edildi.

"GÜNLERDİR BİR AKIL TUTULMASI İZLİYORUZ"

Tepkilerin ardından Nuşirevan Elçi, yazılı açıklama yaptı. İftira kampanyası yürütüldüğünü savunan Elçi, topu Rudaw'a attı. Türk bayraklarını Rudaw'ın kaldırdığını belirten Elçi, şunları söyledi: "Bir süredir kamuoyunun gündeminde, bir televizyon kanalına vermiş olduğum mülakat üzerinden bana ve partimize karşı yalan ve eksik bilgilerle bir iftira kampanyası yürütülmektedir. Günlerdir bir akıl tutulması izliyoruz. Bir basın kuruluşu ile yapılan röportajda, bayrağımızı kaldırttığım iddiası sadece kötü niyetli değil son derece de absürttür.

"SORUMLU TUTULMAM ABESLE İŞTİGAL"

Mülakatın gerçekleştiği gün yoğun gündemimden dolayı hızlıca salona girip, bana gösterilen yerde oturarak mülakatı tamamlayıp, yetişmem gereken görüşmeler olduğu için yine hızlıca salondan çıktım. Ne röportaj öncesinde ne de sonrasında henüz yeni katıldığım partimin basın odasının düzenine ilişkin bir bilgim yoktur. Bu halde iddia olunan değişiklikten sorumlu tutulmam abesle iştigaldir. Tüm kamuoyu gibi ben de haberlerde okuyunca durumu öğrendim.

BAYRAKLARI RUDAW KALDIRTMIŞ

Partimizin ilgili kişileri röportajı yapan basın kuruluşu ile görüşmüş, konu hakkında açıklama istemiş, kurum yetkilileri özür dileyerek söz konusu değişikliği kendilerinin yaptığını, sorumluluğun ve yanlışın kendilerine ait olduğunu belirtmişlerdir.

"BEN İLKELERİNİ VE DEĞERLERİNİ BİLEREK BU PARTİYE KATILDIM"

Her şeyden öte ülkemizin bayrağı ile bir sorunum veya tahammülsüzlüğüm olsa, değil CHP, Türkiye'de herhangi bir partide zaten siyaset yapmazdım. CHP bu ülkenin kurucu partisidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına, milli değerlerine bağlı bir partidir. Ben katıldığım partinin ilkelerini ve değerlerini bilerek ve benimseyerek bu partiye katıldım.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Bu konuda kamuoyunun hassasiyetini saygıyla karşılıyor, şahsımın ve partimin hedef haline getirildiği tartışmanın sonlanması için bu açıklamayı yapma gereği duyduğumu ifade ediyorum. Partim ve şahsımla ilgili akla gelmeyecek haberler yapan, paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımı da kamuoyuna bildiriyorum."

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vatansever
12.01.2023 09:59
ne halt olduğunuzu birkez daha gösterdiğin için teşekkürler kararsızdım kararlı oldum oyum akp ye başa gelince neler yapacağınızın işareti kılavuzu karga olanın..  
 
Denizhan deniz
12.01.2023 09:25
Bu haklı bir gerekçe sayılmaz. Eğer partisi için bir şey yapacaksa istifa etmeli. Ya da Genel Başkan derhal görevden almalaı. Röportajın içeriği de bu konuda pek de masum olmadığını gösteriyor.  
 
Su
12.01.2023 09:25
Koskoca ülkede T. C kaldırıldı andımıza ne demeli  
 
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