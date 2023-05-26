Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun

Editör: Erhan SONGÜR

Benzine dün yapılması beklenen zam, son dakika değişikliğinin ardından iptal edildi. Rötar yapan zam bu gece yarısından sonra saatler 00.01'de yürürlüğe girecek.

Dün 78,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,26 dolardan kapattı. Bugün ise düşüşünü sürdüren Brent petrolün varil fiyatı 76.15'e kadar geriledi.

Petrol fiyatının düşmeye devam etmesine rağmen hükümet 75 kuruşluk zammı 45 kuruşa çekti. Bu gece yarısından sonra zamlı fiyat pompa fiyatlarına yansıtılacak.

En son benzinin litre fiyatına 23 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam yapıldı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 52 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 57 kuruşa, Ankara'da 20 lira 91 kuruşa, İzmir'de 20 lira 94 kuruşa satılıyor.

Yapılacak 43 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 95 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 21 liraya, Ankara'da 21 lira 34 kuruşa, İzmir'de 21 lira 37 kuruşa depolara doldurulacak.

Motorinin litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 34 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 40 kuruşa, Ankara'da 19 lira 76 kuruşa, İzmir'de 19 lira 85 kuruşa satılıyor.

Zamlara isyan eden bir sürücü "Brent petrolün fiyatı düşüyor Türkiye'de zamlanıyor. Türk insanını hükümet yolunacak koyun gibi görüyor. Erdoğan seçimi kazanırsa sigaraya, alkollü içeceklere ve akaryakıta yapılacak zamları düşünemiyorum bile. Seçimi kazanmak için çalışanlara yapılan ve yapılacağı söylenen zamları bu fiyat artışı şimdiden bitirdi" yorumunu yaptı.