Rötar yapan benzin bugün zamlandı. Aradaki fark kapandı

16 Ocak'ta motorinle birlikte benzine de zam yapılacaktı. Motorin 1 lira 47 kuruş zamlanırken, benzine yapılacak zam ise ertelenmişti. Bugünün ilk dakikasında rötar yapan benzine 91 kuruş zam yapıldı.

Benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 46 lira 22 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 46 lira 07 kuruşa, Ankara'da 46 lira 72 kuruşa, İzmir'de 47 lira 10 kuruşa depolara dolduruluyor.

Motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 47 lira 28 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 47 lira 17 kuruşa, Ankara'da 47 lira 95 kuruşa, İzmir'de 48 lira 32 kuruşa satılıyor.

Zamlara isyan eden vatandaşlar "Bize kaşıkla verdikleri zamları kepçeyle geri alıyorlar. Bunlarda insaf kalmamış. Vatandaş açlığa mahkum edilmiş bir hayat sürüyor. Akaryakıta, alkollü içeceklere ve tütün ürünlerine yapılan zamlar hükümete yetmiyor. Her şeye zam yapılıyor ama biz 3 kuruş parayla geçim derdindeyiz" dediler.

Bu zamların devam etmesi halinde otobüs firmalarının yakıt yerine yanmış yağ kullanacaklarını söyleyen bir vatandaş "O otobüsler yanıp bir kaç vatandaş yaralanınca daha da kötüsü ölünce devlet otobüsü yanan şirketi suçlayacak. Ama o şirketler de korkudan susacak. Ama devlet motorini uygun fiyata satsa kimse aracının yakıt deposuna o yanmış yağları doldurmaz. Motorunu öldürmez" diye konuştu.

Benzer durumun alkolden ölümlerde de yaşandığını söyleyen aynı vatandaş "Bulgaristan, Yunanistan hatta dünyanın öbür ucundaki Kanada'da bile bizim ürettiğimiz rakılar bile Türkiye'den ucuza satılıyor. Bu fiyatlar bir de nakliye ücreti ilave edilmiş. İstanbul'da ev yapımı içkiden bu kadar ölüm olabilir mi? Başka ülkede bu kadar insan ölse hükümet düşerdi" dedi.