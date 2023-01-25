MHP'li üç isim İYİ Parti’ye geçti. Rozetlerini Meral Akşener taktı

Afyonkarahisar'da MHP’de çeşitli kademelerde görev yapan üç önemli isim İYİ Parti'ye katıldı.

ROZETLERİNİ AKŞENER TAKTI

MHP Afyonkarahisar eski Kadın Kolları Başkanı, Belediye eski Meclis Üyelisi Av. Gönül Ar Güngör, MHP Afyonkarahisar eski İl Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclisi eski Üyesi Sabri Apak; Ülkücü İşçiler Derneği eski Şube Başkanı, MHP Afyonkarahisr Belediye eski Meclis Üyesi Hayrettin Gıran'a rozetlerini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

“İYİ PARTİ ÖNCE VATAN DİYENLERİN PARTİSİDİR”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partiye katılan 3 isimle ilgili şunları söyledi:

"İYİ Parti ailesi olarak her geçen gün büyüyor ve gelişiyoruz. Partimize katılan taze kanlarla yolumuza daha emin adımlarla ilerliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in parti rozetimizi taktığı Av. Gönül Ar Güngör, iş insanları Sabri Apak ve Hayrettin Gıran'a hoş geldiniz diyorum.

*İYİ Parti, derdi vatan millet olan herkesin partisidir. İYİ Parti, önce ben diyenlerin değil, önce vatan diyenlerin partisidir. Aramıza yeni katılan bizleri onurlandıran 3 yol arkadaşımızla artık daha güçlüyüz."