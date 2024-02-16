RTÜK başkan yardımcısı İbrahim Uslu istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi Murat Şahin
RTÜK başkan yardımcısı İbrahim Uslu istifa etti
RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu görevinden istifa ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atandı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını açıkladı.

Uslu sosyal medyadaki paylaşımında "Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Necip Milletimiz ve Asil Devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA GEÇTİ

Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müşavir olarak atandığı için istifa etti.

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Bakanlık Müşaviri olan Uslu kamu aracıyla kayak yapmaya gittiği, kayınbiraderini Aksaray Belediyesi’nde memur yaptırarak RTÜK’te makam şoförü olarak çalıştırdığı ve Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Merve Dizdar için yaptığı “Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur” açıklaması ile gündeme gelmişti.

İŞTE O PAYLAŞIM:

2007 yılında üniversite mezuniyeti sonu uzman yardımcısı olarak göreve başladığım ilk yer olan RTÜK'te uzmanlık, koordinatörlük, danışmanlık gibi görevlerin ardından son dört yıldır da başkan yardımcısı olarak görev yaptım.

Artık RTÜK ailesinden ayrılma vakti geldi.

Bakanlık müşaviri olarak Türkiye Yüzyılı için, necip milletimiz ve asil devletimiz için yine canla başla çalışmaya devam edeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. İbrahim USLU

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