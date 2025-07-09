RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Halk TV ve Sözcü TV açıklaması

Ebubekir Şahin'den Halk TV ve Sözcü TV açıklaması: "RTÜK'ün ilke kararları şeffaftır"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kararlarla ilgili yapılan yorumların “dezenformasyon” içerdiğini savunarak kamuoyunu bu tür açıklamalara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

"YAPICI UYARILARA RAĞMEN..."

Ebubekir Şahin durdurma kararlarının uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ihlalleri sonucunda alındığını söyledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası vermişti. 10 günlük yayın durdurma cezası bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

EBUBEKİR ŞAHİN: "RTÜK’ÜN İLKE KARARLARI ŞEFFAFTIR"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir.

'KARARLAR BİR ANDA VERİLMEDİ'

Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır.

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz:

•RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır,

•6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır,

•Mahkeme kararları ortadadır.

Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz.