RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Kurban Bayramı mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve hoşgörünün pekiştiği bu mübarek günlerin; ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramlar; sevgiyle kucaklaştığımız, sofralarımızı paylaştığımız ve en çok da büyüklerimizin duasına talip olduğumuz kıymetli zamanlardır. Paylaştıkça çoğalan bereketin, gönüller arasında köprü kurduğunu unutmadan, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini hatırlayalım. Toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve hoşgörünün pekiştiği bu mübarek günlerin; ülkemize, milletimize birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.