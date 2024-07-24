RTÜK bu kez animasyon filmine ceza kesti

Düzenleme: Kaynak: AA
RTÜK bu kez animasyon filmine ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona idari para cezası verdi.

RTÜK tarafından, uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli animasyona katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Kurulun, haftalık olağan toplantısında, internet üzerinden dijital yayıncılık yapan Amazon Prime Video platformunda yayınlanan bir animasyonu gündeme aldığı ifade edildi.

Vatandaşlar tarafından çokça şikayet edilen animasyon filmi inceleyen Üst Kurulun, kararını oy birliğiyle verdiği vurgulanan açıklamada, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir, şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK üyelerinin tamamının tepkisini çekti." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi."

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