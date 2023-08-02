RTÜK de Atatürk’e sahip çıktı. Kıyamet mi kopacak nedir?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ‘Atatürk’ belgeselinin engellenmesi hakkında sosyal medya hesabından ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir’ dedi. Paylaşımı görenler 'hayırdır inşallah' yorumu yaptı.

RTÜK de Atatürk’e sahip çıktı. Kıyamet mi kopacak nedir?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ermeni lobilerinin baskısı sonucu 'Atatürk' belgesini yayınlamama kararı aldığı iddia edilen dijital yayın platformu 'Disney +' ile ilgili, "Kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir" dedi.

''ATATÜRK EN ÖNEMLİ TOPLUMSAL DEĞERİMİZDİR''

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Disney +' isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum." ifadelerine yer verdi.

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ATATÜRK'E SAYGISIZLIĞA CEZA ÇIKMAMIŞTI

RTÜK Başkanı'nın yaptığı bu açıklamadan sonra ise bazı sosyal medya kullanıcıları 'hayırdır inşallah' yorumlarında bulundular.

RTÜK geçmiş dönemde özellikle Atatürk ile ilgili skandallara imza atmış, TRT'de yayınlanan ve Atatürk'e saygısızlık yapılan bir çizgi film hakkında hazırlanan uzman raporunda görüntülerden 'küçük hata' olarak söz edilmiş ve olayın 'sehven' yapıldığı belirtilip 'ihlal yoktur' denilmişti. Yapılan oylama sonucu TRT'ye ceza çıkmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus platformu Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisini duyurmuş ve 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı.

Platform geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldırmıştı. Disney Plus gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, Fox TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı. Disney'in ise skandal kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edildi.

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