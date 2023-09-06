RTÜK onayladı. LGBTİ'leri hedef alan duyuru kamu spotu oluyor

RTÜK bugün toplandı. Üst Kurul üyesi Tuncay Keser ve İlhan Taşçı sosyal medya hesabından yaptıkları duyuru ile Üst Kurul'un İstanbul Aile Vakfı'nın düzenleyeceği "LGBT Propagandasına Dur" etkinliğiyle ilgili kamu spotuna onay verildiğini açıkladı.

“OY ÇOĞUNLUYLA ONAY VERİLDİ”

RTÜK üyesi Tuncay keser, sosyal medya hesabından, "Yayınların, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olmamasını sağlamakla görevli RTÜK, toplumsal cinsiyet eşitliğini reddeden İstanbul Aile Vakfı’nın İstanbul’da düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' etkinliğiyle ilgili kamu spotuna oy çokluğu ile onay verdi" mesajını paylaştı.

“BU GİDİŞE DUR DENMEZSE 23 NİSAN VE 19 MAYIS’I KUTLAYACAK ÇOCUK VE GENÇLERİMİZ OLMAYACAK”

RTÜK üyesi İlhan Taşcı ise kararla ilgili sosyal medya hesabından "İstanbul Aile Vakfı’nın Saraçhanede düzenleyeceği 'LGBT propagandasına dur' toplantı duyurusunun kamu spotu olarak TV’lerde yayınlanmasına oy çokluğuyla karar verdi. Vakfın gerekçesi ‘Bu gidişe dur denmezse 23 Nisan ve 19 Mayıs’ı kutlayacak çocuk ve gençlerimiz olmayacak” açıklamasını yaptı.

RTÜK KANUNU KARARDA ETKİLİ OLDU

6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 8’inci maddesinin s bendi; "Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü düzenliyor.

“TOPLUMLARIN KÜLTÜR, AHLAK VE MAHREMİYET DEĞERLERİ YIPRATILMAKTADIR”

İstanbul Aile Vakfı’nın internet sitesinde ise "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' adı altında yaratılış gerçeği inkâr edilerek, cinsiyetsizlik dayatılmakta; toplumların temelleriyle oynanmakta, kültür, ahlak ve mahremiyet değerleri yıpratılmaktadır. Özellikle aile yapımız çok tutarsız, ideolojik ve dağıtıcı söylemlerle karşısında tehdit altındadır” ifadesi yer alıyor.