RTÜK TV8 için düğmeye bastı! Ebubekir Şahin açıkladı

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RTÜK TV8 için düğmeye bastı! Ebubekir Şahin açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatıldı" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Şahin paylaşımında dünkü maçta yayıncı kuruluşun yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımı yaptığı yönündeki iddialara ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Şahin paylaşımında şunları ifade etti:

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"Dün akşam yayınlanan Karadağ-Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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