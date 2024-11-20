Acun Ilıcalı'ya bahis soruşturması başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Acun Ilıcalı'ya bahis soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı ,TV8 ve Eksen digital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karadağ ile Türkiye karşılaşmasındaki reklam panoları üzerindeki bahis sitelerinin reklamları tepki çekince Acun Ilıcalı sosyal medyasından açıklama yaparak "Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur." sözleriyle savunmada bulunmuştu.

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