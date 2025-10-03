03 Ekim 2025 Cuma
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
03 Ekim 2025 / 16:14
Düzenleme:
03 Ekim 2025 / 16:15
Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK, Sözcü TV, Tele 1, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV'ye ceza verdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
