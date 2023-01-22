﻿RTÜK'ten 'Camdaki Kız' açıklaması: Yakından takip etmeye başladık

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı TV yapımlarının yakından takip edileceğini duyurdu.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.
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