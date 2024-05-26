RTÜK'ten en çok ceza yiyen 3 kanal ortaya çıktı

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2023 yılı Faaliyet Raporu’na ANKA Haber Ajansı ulaştı. Raporda, yayıncı kuruluşlara verilen ceza miktarları, ceza kesilen kanallar ve gelir-giderler yer aldı.

Televizyon ve radyolara toplam 625 ceza kesen RTÜK’ün bu cezalarının mali karşılığı 81 milyon 901 bin TL olurken, cezalar en çok ''genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması'' ilkesi ihlali gerekçesiyle kesildi.

EN ÇOK CEZA ALAN KANALLAR BELLİ OLDU

Raporda ceza toplamları yer alsa da hangi kuruma ne kadar ceza verildiği belirtilmezken, en çok cezayı Halk TV ve Tele 1’in aldığı görüldü.

EN ÇOK CEZA HALK TV'YE

2023’te 15 kez program durdurma ve 12 idari para cezası ile en çok Halk TV’ye ceza verildi. İkinci sırada 17 idari para cezası ve yedi gün yayın durdurma ve sekiz kez program durdurma cezası verilen Tele-1 yer aldı. Tele-1’i yedi idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası ile Now TV (Fox TV) takip etti.

Ceza sayısında üçüncü sırada gelmesine karşın, para cezaları iletişim geliriyle orantılı olarak verildiği için miktar olarak en çok cezayı 43 milyon 342 bin 91 TL ile Now TV aldı. Halk TV’ye kesilen ceza büyüklüğü 4 milyon 149 bin 918 TL olurken, Tele 1’e kesilen ceza miktarı 1 milyon 457 bin 546 TL oldu.

GELİR-GİDER BÜTÇESİNDE ÖNGÖRÜLER AŞILDI

RTÜK’ün gider bütçesine bakıldığında 2023 yılı öngörülen giderlerin toplamı 564 milyon 301 bin TL olarak raporda yer aldı. 31 Aralık 2023 yılı itibarıyla gerçekleşen giderlerin toplamı 709 milyon 150 bin 333 TL oldu.

Personel giderlerinin 285 milyon 152 bin TL olması öngörülmüşken 388 milyon 716 bin 855 TL olarak gerçekleştiği görüldü.

RTÜK’ün gelirleri ise 564,3 milyon TL olarak öngörülmüştü, 31 Aralık 2023 itibarıyla kurumun tahsil edilen gelirleri 812 milyon 280 bin 741 TL olarak faaliyet raporunda yer aldı.