RTÜK’ten Güldür Güldür Show hakkında inceleme

Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK’ten Güldür Güldür Show hakkında inceleme
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Güldür Güldür Show hakkında bir skeçte yer alan gazilere ilişkin ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ekranların en çok izlenen programlarından Güldür Güldür Show’da bir skeçte yer alan gazilere ilişkin ifadeler büyük tepki çekmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden Gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi Gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz, hadsiz sözlerin yer aldığı yayın ile alakalı inceleme başlatılmıştır"

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