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RTÜK'ten Halk TV'ye terörü mimikle övdün cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye ceza verdi. Açıklamada yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" denildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:58
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RTÜK'ten Halk TV'ye terörü mimikle övdün cezası

RTÜK'ten Halk TV'ye terörü mimikle övdün cezası
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK yönetiminin oy çokluğuyla Halk Tv, Tele 1 ve FOX kanallarına ceza verdiğini açıkladı. Taşçı, "RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşcı, “RTÜK’ün kestiği cezalar, seçime giderken Türkiye'yi ‘karanlığa ve suskunluğa boğma arayışına’ ilişkin önemli bir göstergedir. Medyadan istenen, ülkede yüzde 150’yi bulan enflasyonu göstermemeleri, iktidarı eleştirmemeleri, muhalefetin çözüm önerilerini halka duyurmamaları” ifadelerini kullandı.

TELE 1’E ‘İMAMOĞLU’ CEZASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasının ardından “Halkın iradesine darbe” ifadelerinin kullanıldığı Tele 1’e de ceza verildiğini belirten Taşcı’nın açıklaması şu şekilde:

HALK TV

RTÜK, Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi'ne 3 ayrı ceza verdi. Yayında “terör mimikle övüldüğü” savıyla programın 3 kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki 2 ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!

‘İMAMOĞLU’ CEZASI 

Prof. Dr. Emre Kongar ile Merdan Yanardağ’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasını “halkın iradesine darbe" olarak nitelemeleri nedeniyle TELE 1’e yüzde 3 idari para cezası verildi. TELE 1'e Açıkça programı nedeniyle de ayrıca yüzde 3 para cezası kararı çıktı.

FOX: İlker Karagöz ile Çalar Saat programında, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dönük sözlerine ilişkin “bir tek gün pazara gitse şu cümleyi kurmaya utanır” sözleri nedeniyle Fox TV’ye yüzde 3 idari para cezasına oy çokluğuyla karar verildi.

 

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Atatürk yolunda canım veririm!
21.12.2022 15:34
Tüm muhalefet ve halk ortalıklardan çekilmeli, TV, gazete ve kısaca pazarcı bile evinden çıkmamalı... Bir tür genel grev. Alın ne yaparsanız yapın demeliydi. Bakalım kim ne kadar dayanacak.  
 
SAPERE ANDİ
21.12.2022 15:30
Garo Paylan'ın Halk TV ye tel ile konuşmasında Payzın hemen Sizin görüşünüz diye ekledi. Yoğurdu üfleyerek yiyorlar.  
 
iyi biliriz sizi
21.12.2022 15:29
Ohanza,bunlaı görevden almakla yetinmemeli hapis cezasıyla tazyik edilmeli artık...sunucunun gözünün üstünde kaşı vardı daha uygun suclama  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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