RTÜK'ten seçim açıklaması

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, radyo ve televizyon yayınlarıyla alakalı sınırların Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendiği, ancak seçim atmosferinde bazı yayıncı kuruluşların belirlenen kuralları ihlal ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

İşte bu çerçevede bazı hatırlatmalar:

1. Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar: 1 Ocak 2024’ten 30 Mart 2024 saat 18.00’e kadar, medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilirler.

2. Medya Hizmet Sağlayıcıları: 1 Ocak’tan 29 Mart Cuma günü saat 23.59’a kadar, siyasi reklam yayınlamasında sakınca yoktur.

3. Yasaklar: Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir.

4. Kamuoyu Araştırmaları ve Anketler: Yayınlanırken araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunludur.

5. Özellikle haber bültenleri ve haber programlarında gerek adaylar gerekse yayın moderatörleri veyahut yorumcular tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti genel başkanlarına iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir.