RTÜK'ten seçim açıklaması

Kaynak: AA
RTÜK'ten seçim açıklaması
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi ile ilgili yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, radyo ve televizyon yayınlarıyla alakalı sınırların Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlendiği, ancak seçim atmosferinde bazı yayıncı kuruluşların belirlenen kuralları ihlal ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

İşte bu çerçevede bazı hatırlatmalar:

1. Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar: 1 Ocak 2024’ten 30 Mart 2024 saat 18.00’e kadar, medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilirler.

2. Medya Hizmet Sağlayıcıları: 1 Ocak’tan 29 Mart Cuma günü saat 23.59’a kadar, siyasi reklam yayınlamasında sakınca yoktur.

3. Yasaklar: Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasaktır. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir.

4. Kamuoyu Araştırmaları ve Anketler: Yayınlanırken araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunludur.

5. Özellikle haber bültenleri ve haber programlarında gerek adaylar gerekse yayın moderatörleri veyahut yorumcular tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti genel başkanlarına iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir.

İlgili Haberler
RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak
RTÜK ‘Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri’ni 8 Mart'ta açıklayacak
RTÜK’ten Güldür Güldür Show hakkında inceleme
RTÜK’ten Güldür Güldür Show hakkında inceleme
İYİ Parti'den ilk kez RTÜK üyesi seçildi
İYİ Parti'den ilk kez RTÜK üyesi seçildi
Kızıl Goncalar 3 bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? RTÜK cezası ne zaman bitiyor?
RTÜK Başkanı tarikat gerçeğini anlatan Kızıl Goncalar’a sansürü savundu. “Dakika bir gol bir yaptı”
Kızıl Goncalar dizisi için Özcan Deniz RTÜK’e meydan okudu. Dizinin yeni bölümünün tarihini açıkladı
Son Haberler
Jandarma tarihi eser operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi Yerel Haberler
Jandarma tarihi eser operasyonu: Yüzlercesi ele geçirildi
Flaş... Flaş... Erzincan’daki maden faciası sonrası Maden kanunun görüşmeleri ertelendi Gündem
Flaş... Flaş... Erzincan’daki maden faciası sonrası Maden kanunun görüşmeleri ertelendi
Yeni Adnan Oktar. Termal otelde kendisine harem kurmuş Gündem
Yeni Adnan Oktar. Termal otelde kendisine harem kurmuş
Toprak altında kalan 6 madencinin isimleri belli oldu Gündem
Toprak altında kalan 6 madencinin isimleri belli oldu
Fenerbahçe Trabzonspor'un eski hocası ile anlaştı. Alanyaspor beraberliği bardağı taşırdı Spor
Fenerbahçe Trabzonspor'un eski hocası ile anlaştı. Alanyaspor beraberliği bardağı taşırdı
Kurdeşen nedir tedavisi var mı Sağlık
Kurdeşen nedir tedavisi var mı
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Yerel Haberler
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı