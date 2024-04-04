RTÜK’ten TRT Haber’e inceleme kararı

RTÜK üyeleri, Tuncay Keser ve İlhan Taşçı’nın TRT Haber’in seçim yayınlarının tek taraflı olması gerekçesiyle Üst Kurul tarafından denetlenmesi yönündeki talepleri kabul edilirken, söz konusu şikayet incelenecek.

TRT Haber, 31 Mart günün seçim yasaklarının başlamasına rağmen kanuna aykırı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AKP’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlarında yayımlatmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yapılan şikayet üzerine Erdoğan, Kurum ve AKP propagandası yapan TRT Haber’in o günkü yayınları inceleme kararı aldı.

RTÜK, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’de FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, Tele1’e yüzde 3 oranında reklam gelirlerine ceza kesmişti. TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin RTÜK’ün bu ay içinde karar vereceği edinilen bilgiler arasında.