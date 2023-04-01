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Emre Kınay’dan flaş RTÜK iddiası. Dizilere Ramazan ayarı

Ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bütün dizilerde yeme-içme sahnelerini yasakladığını iddia etti.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:20
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RTÜK'ün cezasını duyan Emre Kınay yapılanlara sert tepki gösterdi

Emre Kınay’dan flaş RTÜK iddiası. Dizilere Ramazan ayarı
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Kınay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'ün tüm dizi yapımcılarına uyarı gönderdiğini, Ramazan dolayısıyla dizilerde yeme içme sahnelerine yasak getirildiğini öne sürdü.

Paylaşımında, "hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmazdınız?" diye soran Kınay, karara hiçbir yapımcı ve oyuncunun tepki göstermediğini dile getirdi.

Kınay paylaşımına, "RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahil içmek yasak sahnelerde...

Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek... Su içiremezsiniz... Yoksa ceza şartı var... 4. Murat döneminden beter!

Sesini çıkaran yapımcı da yok oyuncu 'sanatçı?' da yok! Ama herkes 'laik' demokrasiden yana? Hani hiç kimsenin yaşam biçimine karışmamıştınız? Yapımcı arkadaşlar?

Sesiniz çıkmayacak mı? Bu kadar mı korkuyorsunuz? Ya siz siyasetçiler? Yetmez mi artık?" ifadelerini yazdı.

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