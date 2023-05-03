Ruanda ve Uganda’da sel ve toprak kayması: 115 ölü

Ruanda ve Uganda’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında 115 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda ve Uganda’da sel ve toprak kayması: 115 ölü

Ruanda ve Uganda’da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Ruanda’da 109 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Batı Eyaleti Valisi Francois Habitegeko yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 18.00’de yağışların başladığını ve Sebeya Nehri’nin taşmasına yol açtığını söyledi. Habitegeko, şu anda önceliklerinin hasar görmüş her eve ulaşmak ve mahsur kalanları kurtarmak olduğunu ifade etti. Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını belirten Habitegeko, yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

aw883343-02.jpgUganda Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada ise Uganda’nın Ruanda sınırındaki Kisoro kasabasında bugün etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

aw883343-04.jpgMart ayından bu yana şiddetli yağışların etkisi altında olan Uganda’da sel ve toprak kaymalarının neden olduğu yıkımlar nedeniyle yüzlerce kişi evsiz kaldı. (İHA)

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