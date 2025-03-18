Ruble son 22 ayın zirvesine ulaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, piyasalarda iyimserliği artırdı. Liderler, Rusya’nın Ukrayna’daki enerji ve altyapı hedeflerine yönelik saldırılarını 30 gün boyunca durdurma konusunda anlaştı. Bu karar, ateşkes için önemli bir adım olarak görülse de Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin talepleriyle bazı noktalarda çelişiyor. Yine de ABD yönetiminin Rusya ile ekonomik ilişkileri yeniden güçlendirme yönündeki sinyalleri, piyasalardaki olumlu beklentileri destekledi.

YATIRIMCILARIN RUS VARLIKLARINA YÖNELİMİ

ABD yönetiminin Kremlin’e yönelik daha ılımlı söylemleri ve ekonomik ilişkileri geliştirme isteği, yatırımcıları yeniden Rus piyasalarına yönlendirdi. Rusya’nın küresel ticaret ve yatırımlara tekrar açılması ihtimali, ülkeye döviz girişlerini artıracağı umudunu güçlendirdi. Bu gelişmeler, rublenin değer kazanmasını sağlayarak Rus varlıklarına olan ilgiyi artırdı.

RUS MERKEZ BANKASI VE FAİZ POLİTİKASI

Rusya Merkez Bankası, Şubat ayındaki toplantısında faiz oranlarını rekor seviyede tutarak yüzde 21’de sabit bıraktı. Ancak banka yetkilileri, önümüzdeki hafta faiz artışını değerlendirebileceklerini açıkladı. Piyasalarda, faiz politikasının gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik sürerken, rublenin değer kazanması ekonomik istikrar açısından kritik önem taşıyor.