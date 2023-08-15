İran'ın eski cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görev döneminde "borsa ve döviz piyasasındaki artışlara duyarsız kalmak" ve "etkin mücadele etmemek" suçlamalarıyla din adamlarına özel mahkemede yargılanacağı açıklandı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesut Setayeşi haftalık düzenlediği basın toplantısında eski İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında "borsa ve döviz piyasasındaki artışlara duyarsız kalmak ve etkin mücadele etmemek" suçlamalarıyla açılan davalara ilişkin sorulan soruyu yanıtladı.

Seteyaşi, “Aynı zamanda din adamı olan Ruhani din adamlarına özel mahkemede yargılanacak. Açılan dava ve yargılanması hakkında detayları söz konusu mahkeme verecektir" ifadelerini kullandı.



DÖVİZ PİYASASINA MÜDAHALE BİÇİMİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görev süresince borsa ve döviz konusundaki sorunlarla yeterli mücadele edememek ve ihlallerle suçlanıyor. İran Meclis Komisyonu Başkanı Nasrullah Pejmanfer konuya ilişkin 28 Haziran'da yaptığı açıklamada "Ruhani'nin borsa ve döviz piyasasına müdahaleleri" başlıklı raporunun meclis tarafından İran Yargı Erki'ne gönderildiğini duyurmuştu.

Ruhani, 2013-2021 yılları arasında 2 dönem İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Ruhani hükümeti ikinci döneminde (2017-2021) İran riyalinin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle döviz piyasasına müdahaleleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.