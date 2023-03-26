İran’da ruhsatı olmayan ilaçlar Türkiye’ye getirilerek vatandaşa satıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Teftiş Başkanlığı, gerçekte ucuz olan tıbbi cihaz ve ilaçların kasıtlı olarak yüksek tutarlı malzemelerle eşleştirilerek kamuyu zarara uğratan yöneticiler hakkında rapor hazırladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 Ağustos ayında kurumu zarara uğratanlar hakkında suç duyurusu yapıldığını açıklamıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 1 milyar TL’ye yakın zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise yolsuzluğu reddetmeyerek "Bu sadece bir iddia değil. Oradaki rakam 1 milyar civarında" şeklinde konuşmuştu.

Saygı Öztürk, "Bakan bu soygunları niçin açıklamıyor?" başlıklı yazısında söz konusu yolsuzluk meselesini yeniden ele aldı. İşte Öztürk'ün konu ile ilgili o yazısı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i, devlet malına sahip çıkan, keyfi harcamalara izin vermeyen bir kişi olarak tanırım. ,'nda (SGK) bazı yolsuzluk iddialarının üzerine gitti. Ancak belli bir yere kadar gelince soruşturma kilitlendi. Çünkü olaya adı karışanların sırtlarını dayadıkları siyasetçiler var.

Soruşturmalar yapılıyor, yolsuzluklar belirleniyor ancak bu dosyalar ya hiç C. Savcılığı'na intikal ettirilmiyor ya da soruşturma kritik isimlere doğru uzanınca durduruluyor. İnsan sağlığıyla oynanmasına seyirci kalınıyor. Sahte kanser ilaçlarını vatandaşa satıyorlar. Yani hastamız hem parasından hem sağlığından oluyor. Bu da yetmiyor, ithal edildiği ülkede bile ruhsatı bulunmayan ilaçlar ülkemize sokuluyor, satışı yapılıyor.

İRAN'DAN GETİRİLİYOR

Şirketlerde olmayan ürünlerin faturalandırılması, sahte ilaçlar, ruhsatsız ilaçlar artık sıradan yolsuzluklar olmuş. İyi de birilerinin bunların üzerine gitmesi gerekiyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK'daki yolsuzluk iddialarını sıkça gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde milletvekilleri, bakanları sadece bütçe görüşmeleri sırasında görebiliyor. Önemli iddialar içeren soru önergelerine cevap bile verilmiyor.

Geçmeyen, kötüleşen veya başka tür kanser tedavisi gördükten sonra tekrarlayan kanser türünü tedavi etmek için kullanılan bir ilaç var. ABD firmasının ürettiği ilacın, İran'da farklı bir isimle jeneriği üretiliyor. Ancak İran'da ilaç ruhsatlı olmadığından ABD'li üretici firma konuyu yargıya taşıdı, ilaç hakkında ihtiyatı tedbir kararı aldırdı. İran'da ruhsatı olmayan, ihtiyati tedbir kararı alınan ilaç, yurt dışı ilaç listesine eklendi ve iki ayrı firma tarafından Türkiye'ye getirildi. Yani, ruhsatsız ilaç ithal ediliyor, bunlar vatandaşa satılıyor.

4 MİLYARLIK YOLSUZLUK

SGK'daki 1 milyar TL'lik yolsuzluk dosyasının ayrıntılarına CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ulaştı. Bulut, Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem'in yeğeni SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı M.A.E'nin memuriyetten uzaklaştırıldığını belirtti. Bulut, önergesinde gizlenen isimlere ilişkin yeni iddia gündeme getirdi. İşte söyledikleri:

“2021 yılında başlatılan soruşturmada yolsuzluğun boyutu o dönem 1 milyar, bugün ki kurla en az 4 milyar liradır. Soruşturmanın başlatılmasının ardından bir bakanın yeğeni M.S. ortağı olduğu firmadan istifa etti. Yolsuzluklarla ilgili verdiğimiz iki önergenin ısrarla yanıtlanmaması, isimlerin açıklanmaması yolsuzluğa karışan isimlerin saklandığı izlenimi yaratıyor.”

SGK'nın içine düştüğü durum acı. Bakanın, yolsuzlukları gizlemesi ise anlaşılır gibi değil…"