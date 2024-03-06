Ruhsatsız klinikte yapılan işlem hayattan kopardı. 2 çocuk annesiydi

Özel bir klinikte ozon tedavisi yaptıran 2 çocuk annesi Eda Özen, tedavi sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özen’in tedavi için gittiği kliniğin ruhsatsız olduğu belirlendi. Klinik hekimi gözaltına alındı.