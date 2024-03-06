Ruhsatsız klinikte yapılan işlem hayattan kopardı. 2 çocuk annesiydi

Nevşehir’de İddiaya göre, ozon tedavisi için özel kliniğe giden Eda Özen, tedavi sırasında fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine genç kadın Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özen, daha sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılan Özen hayatını kaybetti.
KLİNİK HEKİMİ GÖZALTINDA
Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alındı. B.B’nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp özel klinik açtığı, henüz ruhsat başvurusunda bulunmadığı ortaya çıktı. Ruhsatsız klinik mühürlendi.
Genç kadının cesedi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
2 çocuk annesi Özen’in cenazesi, Kurşunlu Camisi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.