Rus casus balina krizi büyüyor. Hvaldimir'i kim vurdu?

14 metrelik bir beluga balinası olan Hvaldimir, Pazar günü Norveç'in Risavika Körfezi'nde balık avına çıkan bir baba ve oğlu tarafından cansız bir şekilde bulundu.

Ünlü casus balina Hvaldimir öldü

Ünlü balina, 2019 yılında Norveçli balıkçılar tarafından üzerinde "Equipment St Petersburg" yazan bir koşum takımıyla bulunduktan sonra sadık bir hayran kitlesi kazanmış ve bir Rus casus tesisinden kaçmış olabileceği söylentilerine yol açmıştı.

Ölümünün ardından veterinerler tarafından yapılan otopside, hayvan hakları grupları Hvaldimir'in vücudunun kurşunlarla delik deşik edildiğini açıkça görüldü.

Hvaldimir'in korunmasında görev alan hayvan hakları grubu OneWhale'in kurucusu Regina Haug, “Vücudunu ve çok sayıda yarayı gördüğümde, silahla vurularak öldürüldüğünü hemen anladım. Hatta vücuduna saplanmış bir kurşun bile gördüm. Bu nazik, kibar hayvanın sadece zevk için öldürüldüğünde şüphem yok" diye konuştu.

Hvaldimir, insanlara karşı dostane doğası nedeniyle Norveç'te bir sansasyon haline geldi ve balinanın bir rugby topuyla oynadığını ve kayıp eşyaları sahiplerine geri verdiğini gösteren videolar kısa süre önce viral olmuştu.

Hello to Hvaldimir’s loyal human supporters! We hope you’re having a fantastic summer. Hvaldi although lonely, seems to enjoying his summer, too. He’s been active, swimming long distances across the fjord system where he’s been staying. Video taken July 20, 2024 pic.twitter.com/7R7cmBhT9C

Hvaldimir, Norveççe'de "beyaz" anlamına gelen "Hval" ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir gönderme olan "Vladimir" sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Rus Donanması'nın balina ve fok gibi su memelilerini savaş için eğittiği biliniyor ve Hvaldimir'in de buradan gelmiş olabileceği söyleniyor.

Hvaldimir'in cesedinin sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında balinanın kanlar içindeki vücudunda kurşun yaraları olduğu görülüyor.

What is wrong with humans?

After Hvaldimir, aka the Russian spy whale, was found dead last week in Norway, there are now suspicions that the whale might have been shot and murdered by some individuals.



The autopsy report has not yet been released, but these pictures are… pic.twitter.com/XYnE0sPDKq