Rus devlet televizyonu açıkladı: Elon Musk Rus ajanı

Rusya merkezli devlet televizyonu Rossiya-1'de, Elon Musk'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'i hedef alan paylaşımı tartışma konusu oldu. Programın sunucusu, Batılı ülkelerden devamlı olarak yardım talep eden Zelensky'i hedef alan Musk'a ilişkin "Belki de gerçekten bizim ajanımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Batı'dan sıklıkla mali yardım ve askeri teçhizat istemekle dikkat çekiyor. Batılı ülkelerden devamlı olarak finansal destek alan Zelensky, bu talebini ABD'deki temaslarında bir kez daha dile getirdi.

Fakat ABD'de kabul edilen geçici hükümet finansmanında, Ukrayna'ya yapılması planlanan herhangi bir yardım yer almadı.

MUSK ZELENSKY İLE ALAY ETTİ

Teknoloji milyarderi Elon Musk, Batılı müttefiklere finansman desteği çağrısında bulunan Zelensky ile alay etti.

Sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımla, Zelensky'i hedef alan Musk, "5 dakika geçmesine rağmen bir milyar dolar yardım istemedin" yorumuyla komik bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, kendini sıkarak bir sandalyede oturan ve montajla Zelensky'e benzetilen bir adam oturuyor.

"BELKİ DE GERÇEKTEN BİZİM AJANIMIZDIR"

Milyonlarca görüntülenme alan paylaşım, Rus devlet televizyonu Rossiya-1'deki tartışma programında da gündem maddesi olarak yer aldı.

Programın sunucusu Olga Skabeyeva, Kiev'e yardımın kesilmesinin ABD'deki savaş yorgunluğunu ifade ettiğini öne sürdü.

Skabeyeva, izleyicilere "Batı'nın sadece Zelensky'den değil, sürekli paralarını hortumlayan Ukrayna'nın bütününden de bıktığını görmemek imkansız" değerlendirmesinde bulundu.

Musk'ın paylaşımına işaret eden sunucu, "Belki de gerçekten bizim ajanımızdır!" diyerek Elon Musk'ın Rus ajanı olabileceğini ima etti.