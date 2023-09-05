Rus devlet televizyonunda 'Erdoğan güvenilir değil' denildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Soçi'de yaptığı görüşme ve ortak basın toplantısı Rusya basınına da yansıdı.

Putin’in toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın dondurulmasına 'mecbur bırakıldıkları' iddiası gazetelerdeki ana ekseni oluşturdu. Gazeteler, anlaşmanın uzatılması konusunda bir uzlaşmaya varılamadığının altını çizdi.

"ANLAŞMA YOK VE OLMAYACAK DA"

BBC Türkçe'nin haberine göre, İş dünyası haberlerinin yer aldığı Kommersant gazetesi, Putin'in sözlerin hakkında yorum yaparak, "Her şey çok açıktı. Anlaşma yok ve olmayacak da. Çünkü kimse Rusya’nın koşullarını yerine getirmeye niyetli değil" ifadelerine yer verdi.

Popüler günlük gazete Moskovsky Komsomolets de 'Erdoğan'ın Vladimir Putin'i Ukrayna ile tahıl anlaşmasına dönmesi için ikna edemediğini' belirtti. 5 Eylül sabahında Rus TV kanallarında görüşmelere ilişkin çok fazla haber yer almadı.

Türk bir kaynağa dayanan RIA Novosti haberine atıfta bulunan devlet kontrolündeki Rossiya 1 kanalı, Soçi'deki tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin ayrıntılarının diplomatik kanallar aracılığıyla Batı'ya bildirileceğini belirtti. Kaynak, Türk tarafının Karadeniz tahıl girişiminin çalışmalarını yeniden başlatma çabalarını sürdüreceğini söyledi.

"ERDOĞAN GÜVENİLİR DEĞİL"

Devlet kontrolündeki Kanal 1, Putin ve Erdoğan'ın açıklamalarındaki ana noktaları tekrarladı. Rusya'nın öne sürdüğü koşulların 'tamamen' yerine getirildiği zaman anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğu yönündeki açıklamasına vurgu yapıldı. Ayrıca, Rusya'nın bir milyon ton tahılın Türkiye'de işlenmesini ve Katar'ın yardımıyla en yoksul Afrika ülkelerine taşınmasını düzenlemeye hazır olduğuna dair açıklamasına da dikkat çekildi.

Devlet televizyonu Rossiya 1'in 60 Dakika programının sunucularından Olga Skabeyeva, Erdoğan'ın önceki anlaşmalara sadık kalmadığını ve güvenilir olmadığını öne sürdü.

"RUSYA, TÜRKİYE'Yİ BOYUN EĞMEYE ZORLADI"

Askeri yorumcu Yuri Podolyaka ise Telegram'da 1,4 milyon kişi tarafından görülen bir gönderisinde Ukrayna'nın, Rusya'nın tahıl anlaşmasına zorlanması yönündeki beklentilerinin nasıl ters teptiğinden bahsetti. Podolyaka, "Devlet başkanımızın açıklamalarına göre söyleyebiliriz ki, başka birilerine boyun eğdirildi” ifadelerini kullandı.

Savaş blogcusu Boris Rozhin de görüşmelerin Türkiye yerine Rusya'da yapıldığına dikkat çekerek, Rusya'nın Türkiye'yi 'boyun eğmeye zorladığını' iddia etti. Anlaşmaların olmayacağına yönelik kamuoyuna yapılan açıklamaları olumlu bir gelişme olarak tanımlayan Rozhin, "Dün ilginçtir ki bazı insanlar 'tahıl anlaşması' yeniden canlandırılacak diye bekliyorlardı. Şimdi ise 'İnanabiliyor musunuz, Putin pes etmedi' diye itiraflarda bulunuyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Muhtemelen bazı perde arkası anlaşmalarının yapıldığını iddia eden Boris Rozhin, 'Türk liderin yatağan bıçağıyla Rusya’yı arkadan bıçaklayabileceğini' öne sürerek 'Erdoğan'a karşı dikkatli olunması gerektiğini' ifade etti.

Blog yazarı German Kulikovsky'ye ait Starshe Eddy kanalı ise 'tahıl anlaşmasının uzatılması için Ukrayna'nın liman altyapısının yok edilmesinin çok önemli olduğunu' ileri sürdü. Kanalda, Afrikalılara gönderilecek Ukrayna tahılının böylelikle Rus limanları aracılığıyla ulaştırılabileceğine yönelik değerlendirmeler yer aldı.