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Lavrov, Çinli mevkidaşı ile Ukrayna konusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang ile Ukrayna konusunu ele aldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:37
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Çinli mevkidaşı ile Ukrayna konusunu görüştü

Lavrov, Çinli mevkidaşı ile Ukrayna konusunu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Lavrov ve Çin'in bir araya geldiği belirtildi.

Bakanların ikili siyasi diyalog ve pratik işbirliğinin yüksek gelişme hızından duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedilen açıklamada, görüşme esnasında iki ülkenin devlet başkanlarının yaptığı anlaşmaların uygulanmasıyla ilgili konulara önem verildiğine işaret edildi.

Görüşmede, G20'nin faaliyetlerinin önemli yönleri ve iki ülke arasındaki etkileşim hakkında kapsamlı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, çeşitli uluslararası platformlarda Moskova ve Pekin arasındaki yakın dış politika koordinasyonunun güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

Her iki bakanın, Çin’in Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki tutumu da dahil Ukrayna’daki durumu ve diğer uluslararası konuları ele aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Tartışılan tüm konularda yüksek seviyede yakınlık ve görüş birliği ifade edildi. Diğer ülkelerin iç işlerine karışma, şantaj ve tehdit yoluyla tek taraflı yaklaşımların dayatılması, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesine karşı çıkma girişimleri görüş birliğiyle reddedildi. İki ülke arasındaki dış politika etkileşimini daha da derinleştirmek amacıyla yüz yüze de dahil düzenli temasların sürdürülmesinin önemi bir kez daha teyit edildi.” ifadeleri yer aldı.

Lavrov ve Çin, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında 2023 İstişare Planı'nı imzaladı.

(Kaynak: AA)

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