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Rusya'nın Çin'e doğalgaz sevkiyatında rekor

Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğal gaz sevkiyatında günlük rekor kırıldığını bildirdi

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:05
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Rus enerji şirketi Gazprom duyurdu. Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e günlük doğal gaz sevkiyatında günlük rekor kırıldı

Rusya'nın Çin'e doğalgaz sevkiyatında rekor
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Çin'e sözleşme yükümlülüklerinden yüzde 16,1 daha fazla doğal gaz sevk edildiği kaydedildi.

Böylelikle, Sibirya'nın Gücü üzerinden sevkiyatta günlük rekorun kırıldığına işaret edilen açıklamada, sevkiyatın Gazprom ile Çinli CNPC arasındaki uzun vadeli doğal gaz sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sevkiyata ilişkin hacim bilgisi paylaşılmadı.

Avrupa'daki çok sayıda ülke, Rus gazı alımını tümüyle durdururken, bazı ülkeler de alım miktarlarını azaltmıştı.

Gazprom'un doğal gaz ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5, üretimi ise yüzde 19,4 gerilemişti.

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