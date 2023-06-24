Rus işbirlikçisi Kadirov ortaya çıktı: Wagner’i ezmek için yardıma hazırız

Rusya’da paralı asker grubu Wagner darbe girişimi başlattı. Rus yetkilileri Wagner’in lideri Prigojin hakkında ceza soruşturması başlatırken Rus güçlerinin Wagner kamplarına saldırı düzenlediği öğrenildi.

Öte yandan Wagner ise Rostov kentinde kritik askeri binaları kuşattı. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada karşılarında olan herkesin hain olduğunu belirterek sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Rusya’da “darbe girişimi” olarak nitelenen Wagner güçlerinin ayaklanması sonrası Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’dan Moskova’ya destek açıklaması geldi.

Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden biri olan ve Ukrayna’daki savaşa da askeri destek veren Kadirov, güçlerinin Wagner’in isyanının bastırılması için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in isyanını “sırta saplanan bıçak” olarak niteleyen Kadirov, Rus askerlerine de provokasyonlara kapılmama çağrısı yaptı.

Kadirov, “Çeçen askerler yola çıktı. Rusya’nın birliğini korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalı ve biz hazırız” dedi.

"PUTİN'İ TAMAMEN DESTEKLİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her sözünü "tamamen desteklediğini" belirten Kadirov, şöyle konuştu:

"Halk tarafından seçilmiş, durumu en ince ayrıntısına kadar, bırakın bir işadamını, herhangi bir stratejistten bile daha iyi bilen bir Başkomutanımız var. Kendisi 'sahadaki' komutanları çağırıyor ve SWA'nın gidişatı üzerinde tam kontrole sahip. Ve Başkomutan'ın kararları ölçülü ve titiz bir şekilde alınır. Her birimiz haritanın sadece bir bölümünü görüyoruz ama o hepsini birden görüyor! Ve Vladimir Vladimiroviç'in ulusa sesleniş konuşmasında belirttiği kesinlikle doğrudur - bu bir askeri isyandır! Bu tür eylemler için hiçbir gerekçe yoktur! Putin'in her sözünü tamamen destekliyorum."

Kadirov, "Batı'daki düşmanlarımızın bu durumdan nasıl faydalandıklarına bir bakın. Vatandaşlarımızı korkutan ve istikrarsızlaştırıcı bir durum tehlikesi yaratan ne kadar çok yalan, ne kadar çok yanlış çağrı var. Ve bunlar Prigozhin'in hain yürüyüşünün beklenen sonuçlarıdır" diye ekledi.