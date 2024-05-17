Rus mahkemesi UniCredit’in varlığına ihtiyati tedbir koydu

St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi Tahkim Mahkemesi, Gazprom’un iştiraki RusHimAlyans’ın, UniCredit’e karşı açtığı davanın duruşmasını yaptı.

Mahkeme, UniCredit’in hesaplarındaki menkul kıymetler, gayrimenkuller ve fonlar dahil olmak üzere 463 milyon avro değerindeki varlıklara ihtiyati tedbir uyguladı. RusHimAlyans, daha önce Deutsche Bank ve Commerzbank’a karşı da dava açmıştı.

UniCredit, Rusya’da Linde şirketiyle birlikte kurulması planlanan doğal gaz işleme tesisinin inşaatı için yaptırımlar nedeniyle iptal edilen bir sözleşmenin garantörlerinden biriydi.