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Aeroflot Antalya uçuşları cep yakacak

Rus hava yolu Aeroflot'un nisan sonuna doğru iki şehirden başlatacağı Antalya uçuşlarının bilet fiyatları tartışma konusu oldu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 15:51
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Rus Milli havayolu şirketi Aeroflot'un Antalya uçuşları cep yakacak

Aeroflot Antalya uçuşları cep yakacak
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Rusya'nın milli hava yolu Aeroflot, 27 Nisan'dan itibaren Kazan ve Yekaterinburg'dan Antalya uçuşlarına başlıyor. Dar gövdeli Boeing 737-800'lerle yapılacak uçuşların bilet fiyatları ise tartışma konusu oldu.

Turizm Güncel'in haberine göre şirketin Yekaterinburg-Antalya arasında yapacağı ilk uçuşun tek yön biletleri 49 bin 889 rubleden (681 dolar), Kazan-Antalya biletleri ise 49 bin 668 rubleden (658 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.

Bazı seyahat acenteleri, yaz aylarında tek yön bilet fiyatlarının 60 bin hatta 100 bin rubleye çıkabileceğini belirtiyor.

 

 

 

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