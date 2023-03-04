Aeroflot Antalya uçuşları cep yakacak

Rusya'nın milli hava yolu Aeroflot, 27 Nisan'dan itibaren Kazan ve Yekaterinburg'dan Antalya uçuşlarına başlıyor. Dar gövdeli Boeing 737-800'lerle yapılacak uçuşların bilet fiyatları ise tartışma konusu oldu.

Turizm Güncel'in haberine göre şirketin Yekaterinburg-Antalya arasında yapacağı ilk uçuşun tek yön biletleri 49 bin 889 rubleden (681 dolar), Kazan-Antalya biletleri ise 49 bin 668 rubleden (658 dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.

Bazı seyahat acenteleri, yaz aylarında tek yön bilet fiyatlarının 60 bin hatta 100 bin rubleye çıkabileceğini belirtiyor.