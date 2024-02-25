Rus muhalif lider Navalny’nin cenazesi annesine teslim edildi

Rusya’da muhalif lider Alexei Navalny, 16 Şubat’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmiş halde bulunmuştu.

Ölümüne ilişkin şaibeler devam ederken Navalny'nin basın sözcüsü Kira Yarmysh, oğlunun cansız bedenini alamayan anne Lyudmila Navalnaya’nın dün Salekhard şehrindeki morgda cenazeyi teslim aldığını açıkladı.

Cenaze törenine ilişkin detayların belli olmadığını aktaran Yarmysh, “Rus makamlarının Alexei'nin hak ettiği ve ailenin istediği şekilde bir cenaze töreni düzenlemesine izin vereceğinin kesin olmadığını” söyledi.

NAVALNY’İ TEŞHİS ETMİŞTİ

Navalnaya, teşhis için geçtiğimiz Perşembe günü oğlunun kendisine gösterildiğini ve gizlice defnedilmesi için kendisine baskı yapıldığını açıklamıştı.