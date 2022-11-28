Rus petrolüne uygulanan ambargo ABD'ye geri adım attırdı. Yaptırımlar hafifletiliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Rus petrolüne uygulanan ambargo, ABD'yi yeni arayışlara itti. Petrol ve gaz yönünden önemli kaynaklara sahip Venezuela'ya yönelen Amerika, yıllardır ekonomik yaptırımlar uyguladığı ülkeye ılımlı adımlar atmaya devam ediyor.

Bakanlık, Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezuela'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans sağladı.

"UZUN VADELİ POLİTİKASINI YANSITIYOR"

Açıklamada, "Bu önlem, ABD'nin Venezuela halkının zor durumunu hafifleten ve demokrasinin yeniden tesis edilmesini destekleyen somut adımlara göre yaptırımların noktasal olarak hafifletilmesine yönelik uzun vadeli politikasını yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Venezuela'ya yönelik yaptırımları hem daha da hafifletme, hem de sıkılaştırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Bakanlık, Venezuelalı yetkililer ile muhalefet temsilcilerinin Meksika'da müzakerelerin yeniden başladığını, eğitim, sağlık, gıda güvenliği ve sel sonuçlarını ortadan kaldırma alanında anlaşmaya varıldığını duyurduklarını hatırlattı.