Rus turist fırtınanın oluşturduğu dev dalgalar arasında denize girdi

Antalya'da meteorolojinin Cumartesi gecesi için saatte 70 ila 100 kilometre hızında fırtına uyarısına saatler kala, rüzgar etkisini göstermeye başladı. Dev dalgaların oluştuğu sahil kesimlerinde Rus bir turist tehlikeye aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. Rüzgarın etkisinden dolayı martı ve kargalar uçmakta güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla sağanak uyarısının ardından bir uyarı da kent merkezi ve çevrelerinde fırtına için geldi. Kuzey yönlerden saatte 70-90 km, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 km hızında olacağı öngörülüyor. Kuvvetli fırtınanın başlamasına saatler kala ise Antalya kent merkezinde şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde rüzgardan dolayı dev dalgalar oluştu. Sahile gelenler oluşan manzara eşliğine cep telefonlarına sarılırken, Rus bir turist ise denizin keyfini çıkarmayı tercih etti. Rüzgarın etkisinden dolayı martı ve kargalar uçmakta güçlük çekti.

"CEKET NEDEN GİYİYORSUNUZ ANLAMIYORUM"

Bir sürre denizin içinde dalgalarla mücadele eden Rus turist, Antalya'nın havasını çok beğendiğini söyledi. "Deniz ve hava güzel. Soğuk değil sıcak. Neden ceket giyiyorsunuz gerçekten sizi anlamıyorum" diyen turist, ardından tekrar dalgalar arasında denize girmeyi sürdürdü.

"BİZİMKİLER GİREMEZ"

Rus turistin denize girdiğini gören Oskay Ulusal, "Genelde Ruslar alışkın olduğu için, onlar girebiliyor, bizimkiler giremez. Ben de girmem. Yaşlandık artık" dedi.