Rus turistler Amasra'da kabusu yaşadı

İHA'nın haberine göre, Rusya'dan yola çıkan ve sabah saatlerinde Bartın açıklarına ulaşan gemi, sabahın ilk ışıkları ile ulaştığı Amasra Limanı'na yanaşmak istedi.

Şiddetli fırtına dalgalar nedeniyle bir süre açıkta demirleyen gemi, klavuz tekne ve sahil güvenlik botunun da gelmesiyle limana yanaşmak için yeniden harekete geçti.

Geri manevra yapan gemi, dalgaların biraz daha durulması, rüzgarın şiddetinin de azalması ile birlikte limana yanaşmaya başladı.

Rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan gemi, bir saati süren çalışma sonucunda liman içerisine girmeyi başardı. İskeleye yanaştırılan gemi, kalın halatlarla limana bağlandı.

Limana giren geminin kapıları iskeleye güvenli bir şekilde yanaştırılmasının ardından açılarak, yolcuların çıkışına izin verildi.