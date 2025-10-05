Rus uyruklu iki kardeş kayalıklara sıkıştı! Zorlu arazide zamana karşı yarış

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 yaşında iki Rus uyruklu çocuk yüksekten düşerek kayalıklarda mahsur kaldı. Ekipler zorlu arazi şartlarında zamanla yarıştılar.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bademağacı Mahallesi, Karadelik Mağarası bölgesinde meydana geldi. Rusya uyruklu E.F. ve R.P. isimli iki çocuk, henüz bilinmeyen nedenle yüksekten düşerek kayalık bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çocuklar bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

aw552226-02.jpg

aw552226-01.jpg

Son Haberler
TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM’de bu hafta neler görüşülecek?
6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi
6 Şubat depremleri sağlıkçıları İzmir’de bir araya getirdi
Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor
Nâzım Hikmet’in “Yolcu”su Rutkay Aziz imzasıyla sahnelere dönüyor
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti
Çankaya Belediyesi, "Evde Sağlık Hizmeti" ile yüzlerce kişinin yardımına yetişti
Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi
Yüreğir'de can dostlar için pedallar çevrildi