Ruslar Türkiye ile maç talep etti

Türk kulüplerine yönelik Rusya'dan yeni bir girişim dikkat çekti.

Rusya Voleybol Federasyonu, milli takımlarının 5 - 12 Eylül tarihleri arasında Türk kulüpleri ile oynayacağı bir dizi maç düzenlenmesini istiyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonucunda Rus takımları birçok alanda uluslararası turnuvalara katılamıyor.

Bo Sport'un verdiği bilgilere göre Rusya Voleybol Federasyonu, uzun zamandır organizasyonlara katılamayan kadın ve erkek milli voleybol takımlarının Türk kulüpleri ile 5-12 Eylül tarihleri arasında bir dizi maç yapmasını talep ediyor.

Habere göre bu konuda büyük olasılıkla bir ön anlaşma da var.

Bo Sport'un haberine göre Rusya Voleybol Federasyonu'nun Türk kulüpleri ile maç yapma isteği kabul görürse, federasyon için Avrupa'da uluslararası şartlarda idman maçları yapmak bir başarı sayılacak.

Rusya'nın bu isteği ile ilgili olarak ise iki önemli sorun var.

Türk kulüplerinin Olimpiyatlar sonrası tam kadro olacakları belli değil.

Ayrıca Türk kulüplerinde oynayan yıldız yabancı oyuncuların Rusya ile maç yapmayı isteyip istemeyecekleri de belirsiz.