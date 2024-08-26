Ruslar ve Ukraynalılar kaçak okullar açtı. Türk okullarını kötüleyerek reklam yapıyorlar

Ruslar ve Ukraynalılar kaçak okullar açtı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası çok sayıda Rus ve Ukraynalı savaştan kaçarak Antalya’ya yerleşti. Artan yabancı nüfusunun kentteki kira ve ev fiyatlarında artışa neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde Rusların ve Ukraynalıların kaçak okullar açtığı ortaya çıktı. Kaçak okulların bastırdığı broşürlerde Türk okullarını kötülemesi dikkat çekti.

Rusların ve Ukraynalıların kentte yaptığı kaçak işlere okulların da eklendiği ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Konyaaltı’nda 2 kaçak Rus okulu tespit etti. Okulların herhangi bir kaydının ve ruhsatının olmadığı ortaya çıktı.

TÜRK OKULLARINI KÖTÜLEYEN BROŞÜRLER DAĞITTILAR

Okullarla ilgili süreç devam ederken, Konyaaltı'nda yine Rus ve Ukraynalılara ait belediyeden 'oyun evi' ruhsatı alınarak anaokulu ve kreş olarak işletilen 3 kaçak okul daha belirlendi

Kaçak okullar sosyal medyada reklamlar vererek ve broşürler bastırarak Ruslara ve Ukraynalılara tanıtım yapıyorlar.

Konyaaltı'nda bir Türk kurs merkezi içerisinde ayrı isimle faaliyet gösteren bir Rus okulu, incelemeler sonunda kapatıldı. Ancak Rusça ismiyle bir apartmanın giriş katında faaliyet gösteren, Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hiçbir kaydı olmadığı belirtilen ve 'Rus okulu' adı altında reklam ve tanıtımlarda bulunan okul inceleme süreci devam ederken; broşür bastırıp Rus ve Ukraynalı nüfusun yoğun olduğu mahallelerde dağıtıyor.

Rusça broşürlerde, eğitim yılı açılışına az zaman kaldığı, 6-14 yaş grupları için kontenjanların neredeyse tükendiği, acele edilmesi gerektiği belirtilerek, Türk okulları da şu şekilde kötüleniyor:

“Özel Türk okullarından üç kat daha ucuz ve on kat daha kaliteli. 6-7 yaş arası çocuklar için okul hazırlık. Rusya Federasyonu Okulu 1-7. Sınıflar. En iyi eğitim platformu ve profesyonel öğretmenler. Rusya Federasyonu'ndaki bir okula resmi bağlılık Rusya ve Türkiye'den ayrılmadan sertifikayı geçme. Çocukların anadilinde uyumlu gelişimi ve sosyalleşmesi. Yatılı eğitim de mevcuttur.”