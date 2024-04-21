Rusların madalyalı katilleri toplumu korkutuyor. Savaş elbet biter peki ya sonrası

Ukrayna Savaşı insan yiyen bir canavara dönüşmüş durumda. Savaş öncesinde zaten Ukrayna'nın da Rusya'nın da bir demografi sorunu vardı. Son zamanlarda dünyada meydana gelen nüfus sorununu en şiddetli yaşayan iki devlet arasında Ukrayna ve Rusya bulunuyordu. Savaşın patlak vermesi ile doğal olarak insan ihtiyacı hat safhaya ulaştı.

Diğer taraftan her iki ülkede de savaş kaçkınlarının sayısı bir hayli yüksek oranlarda seyrediyor. Erkeklerin hatırı sayılır bir kısmı hem Ukrayna'dan hem de Rusya'dan kaçtı. Bugün Ukrayna'dan kaçan erkeklerin sayısının muhariplerin sayısına denk olduğu belirtiliyor. Rusya kaynaklarının da altını çizdiği bu durum her türlü tedbire rağmen devam ediyor.

Bütün bunlar olurken savaşın doğal bir getirisi olarak Ukrayna tarafı da Rusya tarafı da asker kaybetmeye devam ediyor. Rusya'nın kayıplarının ölü ve yaralı olarak birkaç 100.00 kişi olduğu ifade ediliyor. Ukrayna'nın kayıpları ya buna denk ya da fazla olduğu belirtiliyor. Hasılı savaş bir canavar ve insan yemeye devam ediyor. Bu savaş canavarının önüne daha fazla insanı atmakta kararlı olan Putin ve Zelenski, şu anda kara kara düşünüyor olmalı: Bu kadar insanı nereden bulurum diye… Çünkü ellerindeki insan kaynağı sınırlı ve bunları tüketmek üzereler. İnsan ihtiyacı ve kayıplardaki artış doğru orantıda yükseliyor.

PMC WAGNER'İN DAHİYANE FİKRİ RUSYA'NIN BAŞINA BELA MI OLACAK?

Bütün bu çıkmaza rağmen Rusya dahiyane bir çözüm bulmuşa benziyor. Rusya değil de PMC Wagner şirketi dahiyane bir çözüm buldu desek daha doğru olur aslında. Wagner şirketi, Rusya'daki hapishanelerden asker toplamak için Moskova'dan izin istedi. Rus Devleti Buna müsaade etti ve böylece paralı asker yetiştirme şirketi olan Wagner, 50.000 civarında mahkumu hapishanelerden topladı. Toplananları kısa bir eğitime tabi tuttuktan sonra da asker yaptı. Bunlara “6 ay hayatta kalmayı başarırsanız, 6 ayın sonunda özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Kaç yıl cezanız olursa olsun sizi özgür kılacağız” denildi. Adam 15 yıl daha yatacak cezası var 20 yıl, 30 yıl daha yatacak cezası var ama Ukrayna'nın herhangi bir cephesinde 6 ay hayatta kalmayı başarırsa özgürlüğüne kavuşacak. Vaatler bununla da bitmiyor elbette. Bunlara bir de maaş bağlanıyor. Hem de gayet iyi bir maaş yani Rusya'da bir işçinin alabileceği ücretin neredeyse üç misli. Bizdeki asgari ücretin 3, 4 misli gibi de düşünülebilir. Söz konusu maaş 2.000 dolar civarında. Wagner şirketinin vaatlerini kabul edenlere bir sözleşme imzalatılıyor. Rus Devleti baktı bu sistem güzel işliyor, havadan asker geliyor ve bunların bir kısmı gerçekten çatışmalarda son derece faydalı oluyor hemen bunları taltif etmeye başladı. Bunlara vatanseverlik madalyaları takıldı.

RUSLAR MADALYALI MAHKUMLARDAN TEDİRGİN

Wagner’in uyguladığı bu paralı asker işini Rusya Devleti,2023 yılında kendi bünyesine çekti ve çıkarttığı bir yasayla hapishanelerde asker toplama işini kendi üzerine aldı. Putin bu işi o kadar sevdi ki hapishaneler boşalmaya başladı. Savaştan önce Rusya hapishanelerinde 400 binden fazla mahkum bulunuyordu. 2023 yılının Ekim ayında açıklanan mahkum sayısı ise 266.000 civarında. Bunun anlamı şu: 150.000 fazla mahkum Rusya ordusunda savaşmak üzere hapishanelerden ayrılmış durumda. Rus Ordusu ve Rus Devleti bu durumdan gayet memnun. Fakat kamuoyunda çok ciddi kaygılar var. Bu kaygılar da öyle soyut değil somut olaylara dayanıyor. Örnek vermek gerekirse orduya yazılan iki mahkumun geçenlerde işledikleri bir dizi cinayet ortaya çıkartıldı. Sonuçta aralarında pek çok katil de var bunların. İşte bu örnekteki gibi kişiler savaşmak için Ukrayna cephesine gittiler ve 6 ay hayatta kaldıktan sonra halkın içine karıştılar. Hatta göğüslerinde bir de madalya olarak döndüler. Şu anda Rus toplumunu en çok kaygılandıran konulardan bir tanesi hapishanelerden savaşa giden çok sayıdaki azılı suçlunun geri döndüğü ve sivil hayata karıştığında yaşanacak olası tehlikeler.