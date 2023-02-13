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Rusya'nın petrol hedefi dost ülkelere satış yapmak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2022'de doğal gaz ihracatını azalttıklarını, petrol ihracatını ise artırdıklarını belirterek, "Bu yıl petrolümüzün yüzde 80'inden fazlasını, petrol ürünlerimizin ise yüzde 75'ini dost ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 16:06
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Rusların petrol hedefi satışın yüzde 80'ninin dost ülkelere yapmak

Rusya'nın petrol hedefi dost ülkelere satış yapmak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan "Enerji Politikası" adlı dergi için kaleme aldığı makalede, enerji piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Rusya'nın 2022'de doğal gaz ihracatını düşürdüğünü kaydeden Novak, "Doğal gaz üretimi 2022'de 673,8 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşti. İhracat ise yüzde 25,1 azalarak 184,4 milyar metreküpe düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, doğal gaz ihracatındaki düşüşün ana nedenleri olarak, Avrupalı ülkelerin Rus gazı alımını azaltmalarını, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında yaşanan patlamaları işaret etti.

Rusya'nın Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatını ise 2022 boyunca artırdığını belirten Novak, "Sibirya'nın Gücü boru hattıyla Çin'e gaz sevkiyatı yüzde 48 artarak 15,4 milyar metreküple tarihin en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Novak, "LNG ihracatımız geçen yıl yüzde 7,9 artarak 45,7 milyar metreküpe çıktı. Doğal gaz piyasası giderek daha fazla küreselleşiyor, bu nedenle LNG de hareket kabiliyeti sayesinde gelecekte daha fazla talep görecek." değerlendirmesinde bulundu.

PETROL ÜRETİMİ VE İHRACATINDA ARTIŞ

Novak, Rusya'nın petrol üretimini 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artırarak 535,2 milyon tona çıkardığını aktararak, "İhracat ise yüzde 7,6 artarak 242 milyon tona yükseldi." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın petrol fiyatlarında "yasa dışı" kısıtlamalara giden ülkelere Rus petrolü sevk etmeyeceklerinin altını çizen Novak, Rus hükümetinin petrol piyasasındaki gerekli tedbirleri almaya devam ettiğini kaydetti.

Petrol sektöründe yeni pazarlar aramaya devam ettiklerine işaret eden Novak, "Bu yıl petrolümüzün yüzde 80'inden fazlasını, petrol ürünlerimizin ise yüzde 75'ini dost ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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