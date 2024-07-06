Russell ilk cebi kaptı

Kaynak: AA
Russell ilk cebi kaptı

F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Büyük Britanyalı pilot, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında, 1 dakika 25.819 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton 0.171 farkla 2'nciliği, pisti liderden 0.211 saniye yavaş turlayan Lando Norris (McLaren) ise 3'üncülüğü elde etti.

52 turluk yarış, pazar günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Son Haberler
Acun Alıcalı Ali Koç'un kararını açıkladı Spor
Acun Alıcalı Ali Koç'un kararını açıkladı
MHP Almanlar'ın kabusu oldu Spor
MHP Almanlar'ın kabusu oldu
Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu Gündem
Mersin'de 20 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu
Milli Takım olağanüstü önlemlerle otelden çıktı Spor
Milli Takım olağanüstü önlemlerle otelden çıktı
Berlin'de çok sayıda Türk taraftar gözaltına alındı Spor
Berlin'de çok sayıda Türk taraftar gözaltına alındı
Burdur'da mermer ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Burdur'da mermer ocağında kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı saldırı: 1 kadın öldürüldü, 8 yaralı, 5 tutuklama Yerel Haberler
İzmir'de silahlı saldırı: 1 kadın öldürüldü, 8 yaralı, 5 tutuklama